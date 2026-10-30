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Guai a sottovalutare il Monza

Tre vittorie consecutive in trasferta, ma ora c'è da 'violare' il Dall'Ara. Lo score è noto: due soli successi in campionato nell'anno solare, l'ultimo ad aprile. Arriva dunque il Monza di Ivan Juric, ex squadra proprio di quel Raffaele Palladino che ha ridato dignità al Bologna con dieci punti in cinque partite. Così il mister alla vigilia della gara: "Siamo ovviamente felici della vittoria di Milano, ma bisogna guardare subito alla partita di domani, che sarà difficile e con tante insidie. Dobbiamo avere lo stesso spirito e lo stesso atteggiamento di Milano. Sappiamo che c'è da soffrire e che c'è da fare la partita giusta. I ragazzi lo sanno. Cambi di formazione? Sono sempre in funzione a ciò che vedo in allenamento, ho due o tre dubbi. Vedremo anche come sono state recuperate le energie ma a me interessa la testa. Ci serve la lucidità giusta e il massimo rispetto per il Monza. Giochiamo in casa e ci teniamo tanto".

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