I convocati di Palladino

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

Restano fuori Enem e Piccoli, oltre a Holm e De Silvestri. Rientra Orsolini. Questo l’elenco dei convocati di Raffaele Palladino per domani.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini.

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