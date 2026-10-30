Samuel Mbangula si è preso la scena con una tripletta a San Siro alla prima partita da titolare, dopo appena quattordici minuti giocati in sei giornate. Arrivato per sostituire Rowe, il belga ha sfruttato l’occasione concessa da Palladino, mostrando di poter diventare una risorsa importante per l’attacco rossoblù.

Il Bologna lo ha acquistato in prestito oneroso dal Werder Brema, versando due milioni di euro e riservandosi il diritto di riscatto per altri 12,5 milioni. La prestazione contro il Milan rappresenta una svolta nel suo avvio di stagione e un nuovo passo nel percorso del ventiduenne, capace di farsi trovare pronto dopo un periodo con poco spazio.