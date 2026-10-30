Ferguson e Pobega sono diventati due punti fermi del Bologna di Palladino, grazie alla capacità di contribuire sia alla costruzione del gioco sia alla fase difensiva. Contro il Milan hanno percorso complessivamente oltre 25 chilometri: 13 lo scozzese e 12,7 l’ex rossonero. Un dato che testimonia il loro lavoro continuo tra inserimenti, coperture e recuperi.

I due centrocampisti si completano attraverso caratteristiche differenti. Ferguson detta i tempi, distribuisce il pallone e dà ordine alla manovra: nelle prime nove giornate non ha saltato un minuto. Pobega aggiunge energia, attacca gli spazi e garantisce equilibrio, sostenendo il compagno e contribuendo alla compattezza della squadra. Otto partite consecutive da titolari insieme hanno consolidato la loro intesa, rendendo più stabile il centrocampo rossoblù. Alla continuità si aggiunge la conoscenza dell’ambiente: Ferguson è alla quinta stagione a Bologna, Pobega alla terza. La loro esperienza rappresenta una risorsa per Palladino, impegnato a dare un’identità sempre più definita alla squadra.