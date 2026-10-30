Raffaele Palladino ha trasformato il Bologna in appena cinque partite, raccogliendo dieci punti e portando i rossoblù a quota undici in classifica. Il successo di San Siro ha restituito entusiasmo e fiducia, mostrando una squadra capace di compensare con la forza del gruppo le partenze di Lucumí, Freuler e Castro. Simboli della rinascita sono Mbangula, protagonista con una tripletta contro il Milan dopo pochissimo spazio, e Casale, diventato un riferimento della difesa.

La crescita passa anche dalla stabilità del reparto arretrato e dalla coppia Pobega-Ferguson, con lo scozzese tornato su livelli elevati. Contro il Milan, Palladino ha fatto la differenza attraverso il pressing alto e il gioco sulle fasce, pur senza un centravanti di ruolo. Ora il Bologna deve confermarsi contro il Monza e ritrovare la vittoria al Dall’Ara; per coltivare ambizioni europee, secondo l’analisi dell’articolo, serviranno anche rinforzi nel mercato di gennaio.