Riccardo Orsolini è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una ventina di giorni di stop per il problema muscolare alla coscia destra accusato a Lecce. L’esterno, assente contro Inter, Cagliari e Milan, punta a rientrare contro il Monza: con appena due allenamenti nelle gambe, dovrebbe partire dalla panchina e potrebbe trovare spazio a gara in corso. Palladino torna così ad avere tutti gli esterni a disposizione.

Per Orsolini l’obiettivo è lasciarsi alle spalle un avvio di stagione condizionato dagli infortuni, con appena due presenze da titolare, meno di 200 minuti giocati e un gol. Il suo ritorno rappresenta un’arma in più per un Bologna reduce da due vittorie consecutive, che vuole ritrovare il successo anche al Dall’Ara: l’ultimo risale al 12 aprile contro il Lecce, quando proprio Orsolini firmò una delle due reti rossoblù.