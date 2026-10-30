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E' diretto e onesto

Giulio Donati, oggi difensore del Ravenna, ha ripercorso in un’intervista al Resto del Carlino il rapporto con Raffaele Palladino e il gol decisivo segnato in Bologna-Monza nel febbraio 2023. Dalla gestione dello spogliatoio alle ambizioni rossoblù, l’ex biancorosso ha raccontato i punti di forza del suo vecchio allenatore.

Sulla fiducia di Palladino: "È meritocratico: è diretto, onesto con tutti. I giocatori questo lo percepiscono e danno il massimo, stanno sempre sul pezzo".

Sulle scelte di formazione: "Ha una personalità forte, non ha paura di essere criticato per scelte sulla carta magari impopolari. Misura concentrazione, motivazione e poi decide: senza distinzioni tra giovani e veterani, come fanno tanti".

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