1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Come lui solo Batistuta

Con la vittoria del Bologna a San Siro, i rossoblù sembrano aver totalmente cambiato marcia, viaggiando a una media di due punti a partita, grazie anche a Raffaele Palladino. Nella Scala del calcio, gli emiliani hanno scoperto Samuel Mbangula, che ha sopraffatto il Milan segnando un’incredibile tripletta.

L’esterno belga ha incantato e fatto innamorare tutti i tifosi, diventando una preziosissima nuova risorsa per l'allenatore. All’inizio, con Tedesco, Mbangula aveva faticato, trovando poco minutaggio: solo quattro minuti contro il Sassuolo e otto contro il Napoli. Una situazione dovuta anche al suo arrivo tardivo, legato alla cessione in extremis di Rowe. Il profilo dell’ex Juventus, infatti, ricorda molto quello dell’inglese: un’ala abile nel dribbling e veloce nello stretto, caratteristiche che nella rosa del Bologna mancano. Con Palladino, dopo un piccolo infortunio, il belga potrebbe ora trovare continuità, grazie anche alla grande prestazione contro il Milan. Per Mbangula si tratta della prima tripletta in carriera. La precedente rossoblù appartiene a Riccardo Orsolini, che l’aveva segnata il 1° ottobre 2023 in un Bologna-Empoli terminato 3-0. L’ultimo giocatore a segnare una tripletta in casa del Milan a San Siro in Serie A, invece, era stato Gabriel Omar Batistuta ai tempi della Fiorentina, il 26 settembre 1998, durante un Milan-Fiorentina finito 1-3.

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3