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Lo stakanovista

Il Bologna con Palladino ha cambiato marcia, viaggiando a una media di due punti a partita e ritrovando una compattezza che sembrava mancata. Nonostante ancora alcune sbavature difensive, la condizione fisica sta migliorando visibilmente partita dopo partita e i ragazzi stanno entrando sempre di più negli schemi richiesti dall’allenatore. Uno su tutti, il capitano rossoblù Lewis Ferguson.

Abbiamo già ribadito come lo scozzese sia lo stakanovista della squadra: finora in stagione non ha ancora saltato un minuto, giocando 810 minuti su 810 disponibili, senza considerare i recuperi. A questi vanno aggiunte anche le quattro partite di Nations League disputate con la propria nazionale, nelle quali il centrocampista non è mai stato sostituito. Tirando le somme, sono in totale 1.170 minuti giocati su altrettanti disponibili.

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