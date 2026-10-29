Queste le parole dell'ex arbitro internazionale Graziano Cesari a proposito del terzo gol del Bologna a San Siro:

"C'è forte contestazione dei giocatori del Milan sul terzo gol del Bologna. Tralasciando la parte finale dell'azione incriminata, dove Mbangula sfodera un grandissimo gol, con il giocatore rossoblù che finta e trafigge Maignan, ebbene, prima che il giocatore belga calciasse verso la porta milanista, Pobega ostacola visibilmente Modric. Frapponendosi fra il croato e il pallone per impedirgli la progressione. Si tratta di una situazione che sicuramente arriva trenti secondi prima del gol di Mbangula, dove c'era ancora la gestione del pallone e il Milan avrebbe avuto comunque la possibilità di rigiocarlo, ma il gioco secondo me andava interrotto"