I voti del successo del Bologna contro il Milan di Amorin

Manuel Minguzzi
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Skorupski 6.5

Poco può sui gol, mentre la parata vera la fa al 90' su Pulisic. Bene anche nelle uscite e nell'ordinaria amministrazione.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27

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