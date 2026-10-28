I voti del successo del Bologna contro il Milan di Amorin
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Skorupski 6.5
Poco può sui gol, mentre la parata vera la fa al 90' su Pulisic. Bene anche nelle uscite e nell'ordinaria amministrazione.
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