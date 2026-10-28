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Bella vittoria

Queste le parole di Raffaele Palladino a Dazn dopo il successo del Bologna per 2-4 contro il Milan: "Bella vittoria, è una grande soddisfazione per i ragazzi. Hanno fatto una partita giusta e di carattere, sono stati bravi in tutto. Abbiamo fatto una partita di grande spessore, la differenza la fanno i cambi, ci credo tanto e i ragazzi lo sanno. Per me chi entra deve fare la differenza e oggi l'hanno fatto. Mbangula è la dimostrazione, chi entra e chi viene messo in campo deve dare tutto”.

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