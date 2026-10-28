Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"La vittoria di questa sera contro il Milan è una grande impresa da parte del Bologna di Palladino. Si parla giustamente del collettivo, ma questa sera l'eroe è un signore che ha buttato dentro la porta rossonera tre gol che si chiama Mbangula. I gol inoltre sono stati di pregevole fattura. Bernardeschi? Personalmente non lo avrei mai messo in panchina quando eravamo in svantaggio, però c'è da dire che dopo l'uscita di Berna il Bologna ha cambiato faccia ed è andato a vincere la partita. Cambiaghi ha dato un grande contributo così come Miranda che è un perfetto crossatore: si tratta di un terzino che profuma anche tanto di ala sinistra. Un bellissimo Bologna a Milano che compie un'impresa dieci anni dopo l'ultima vittoria a San Siro. Il più fortunato di tutti? Theate. Grazie alla vittoria si è tolto una bella scimmia dalla spalla dopo una pessima prestazione"