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Serata magica

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Serata fantastica. Con Mbangula che si porta il pallone a casa. Il calcio ogni tanto regala queste sorprese, e il Bologna ha vinto meritatamente dopo un erore grave di Theate che pareva aver compromesso la partita. Così come Odgaard che non aveva giocato benissimo, poi invece ha regalato un cioccolatino per il quarto gol di Mbangula che ha di fatto chiuso la gara. Zortea? Ha fatto una gran partita forse la migliore con la maglia del Bologna"

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