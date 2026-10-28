Il Bologna sbanca San Siro. Mbangula sugli scudi
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Dieci anni dopo
Dieci anni e dieci mesi dopo il Bologna torna a sbancare San Siro sponda Milan. Da Giaccherini a Mbangula. E' l'ex Juve a decidere la sfida con i rossoneri grazie a una sontuosa tripletta utile a ribaltare una partita pazza, che il Bologna aveva approcciato bene con l'iniziale vantaggio, poi vanificato da un Theate distratto. Nella ripresa, invece, i cambi di Palladino hanno fatto la differenza, Miranda e Cambiaghi soprattutto, per rimontare da 2-1 a 2-4.
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