da Mbangula a Ferguson, da disco rotto di Palla a...Rowe: il meglio e il peggio di Milan-Bologna
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MIGLIORI - RAFFAELE PALLADINO
Stiamo vedendo la squadra che aveva in mente quando è sbarcato a Bologna. Si affida a punti fermi ben identificati in ogni reparto e quando decide di far riposare qualche titolare (giammai Ferguson, che diamine!) sa che può contare sempre su di loro a partita
iniziata per ribaltare le partite. E poi non dimentica chi ha visto spesso gli altri dalla panchina e responsabilizza i Mbangula, gli Odgaard, i Vitik, gli Alhassane con la ciliegina del del rilancio-capolavoro di Casale. Inoltre, anche se non vuole che se ne
parli, l'impressione netta è che la condizione atletica stia salendo. Predica piedi per terra: fa bene, sa benissimo che scherzi può fare la presunzione.
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