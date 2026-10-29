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MIGLIORI - RAFFAELE PALLADINO

Stiamo vedendo la squadra che aveva in mente quando è sbarcato a Bologna. Si affida a punti fermi ben identificati in ogni reparto e quando decide di far riposare qualche titolare (giammai Ferguson, che diamine!) sa che può contare sempre su di loro a partita

iniziata per ribaltare le partite. E poi non dimentica chi ha visto spesso gli altri dalla panchina e responsabilizza i Mbangula, gli Odgaard, i Vitik, gli Alhassane con la ciliegina del del rilancio-capolavoro di Casale. Inoltre, anche se non vuole che se ne

parli, l'impressione netta è che la condizione atletica stia salendo. Predica piedi per terra: fa bene, sa benissimo che scherzi può fare la presunzione.

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