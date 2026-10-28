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BELLO 5,5

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Il palleggio, arresto e tiro dentro l'area non entra (2/7), mentre in difesa ci mette sempre la solita energia immancabile. Sbaglia una tripla dall'angolo che avrebbe potuto riaprire i giochi. Chiude con 4 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 15'

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