I voti dei bianconeri visti questa sera al PalaDozza
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
BELLO 5,5
LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN
Il palleggio, arresto e tiro dentro l'area non entra (2/7), mentre in difesa ci mette sempre la solita energia immancabile. Sbaglia una tripla dall'angolo che avrebbe potuto riaprire i giochi. Chiude con 4 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 15'
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