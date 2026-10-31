Le coordinate per seguire la partita in radio e tv
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
Dopo l'avvincente vittoria di mercoledì sera in quel di San Siro, il Bologna scende in campo sabato con la voglia di continuare il percorso positivo intrapreso con Raffaele Palladino, e determinato a far risuonare le note di Poetica tra i suoi tifosi. Nonostante gli importanti successi esterni delle ultime settimane, i rossoblù non sono ancora riusciti ad ottenere i tre punti dinanzi alla propria gente, e per farlo servirà battere il Monza. Gli uomini di Juric arrivano alla sfida dopo il poker rimediato dal Napoli e più che mai determinati ad invertire il trend di due sconfitte consecutive. Non sarà una sfida semplice quella che attende il Bologna, il quale è chiamato, dopo sei mesi di attesa, a dare una gioia alla propria gente.
Appuntamento alle 15:00 allo stadio Renato Dall'Ara con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti
© RIPRODUZIONE RISERVATA