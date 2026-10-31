Apre con Raffaele Palladino oggi la Gazzetta dello Sport. Dieci punti in cinque partite da quando il tecnico si è seduto sulla panchina del Bologna: 'Effetto Palladino'.

Il nuovo Bologna tra gol e scoperte 'Daremo fastidio' il pensiero del mister che ieri in conferenza stampa ha chiesto ai suoi lo stesso atteggiamento di Milano per battere il Monza. La sua rivoluzione sta funzionando e per tutti c'è una chance. Casale è l'esempio lampante della scelta di recuperare un giocatore che era ai margini e che adesso è il perno inamovibile della difesa. Poi a San Siro è stata la notte di Samuel Mbangula, autore di una tripletta dopo che nelle precedenti otto partite aveva giocato solo quattordici minuti. Per quanto riguarda le scelte di oggi, possibile la conferma di Darmian, Casale e Theate dietro, mentre in fascia spazio ad Amondarain al posto di Zortea, con Ferguson e Pobega in mezzo e Miranda a sinistra. In attacco, Bernardeschi e Mbangula a sostengo di Odgaard.