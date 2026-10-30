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BELLO 6

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Ha energia da vendere, mettendola in difesa e delle volte anche (troppa) in attacco. Segna una tripla nel quarto periodo che non serve però ad allontanare definitivamente il Besiktas. Chiude con 8 punti, 2 rimbalzi, 3 assist e 2 rubate

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