I voti dei bianconeri visti al PalaDozza

Redazione TuttoBolognaWeb
Palladino discorso

VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan

BELLO 6

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Ha energia da vendere, mettendola in difesa e delle volte anche (troppa) in attacco. Segna una tripla nel quarto periodo che non serve però ad allontanare definitivamente il Besiktas. Chiude con 8 punti, 2 rimbalzi, 3 assist e 2 rubate

Virtus Bologna v Besiktas Istanbul - Euroleague 2026/2027

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