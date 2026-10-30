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Primo Tempo

di Federico Massari

La serata del PalaDozza si apre con l'ovazione del pubblico virtussino nei confronti del grande ex Lauro Bon, vincitore con la maglia bianconera di una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe nel triennio 1989-92. Alla palla a due la Virtus parte contratta e dopo 4' il Besiktas scappa sul +6 (5-11). Dopo il minuto di sospensione Alston Jr si prende la squadra sulle spalle e grazie alla bellezza di 10 punti porta la Virtus sul +2 (18-16) a 3' dalla prima sirena. Nel finale di primo quarto Bologna riesce a contenere le fiammate di Wilbekin andando a chiudere la frazione in parità (24-24). Il secondo quarto si apre all'insegna di Kevin Kokila. Il francese pare immarcabile: in appena 3' è capace di imbucare 9 punti di fila che regalano la prima spallata al match (35-28). Wilbekin si becca un tecnico e Carr segna il libero per il +9 virtussino (39-30). Nonostante il tecnico l'ex Maccabi Tel Aviv non si scompone di un centimentro e grazie alle sue bombe riesce a tenere a galla i suoi. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Frazier con due triple fondamentali per il +12 bianconero (54-42). Nei secondi finali un paio di ingenuità commesse dai ragazzi di Mumbrù (tre liberi e una palla persa) consegnano ai turchi un insperato -7 (54-47)

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