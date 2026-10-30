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TURNOVER IN ORIZZONTE?

Dopo la notte magica di San Siro, ed un percorso che conta 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta dall'avvento di Raffaele Palladino sulla panchina rossoblù, il Bologna è alla ricerca della prima gioia stagionale di fronte ai propri tifosi. Dopo sei mesi di digiuno, i rossoblù devono ora agguantare la prima vittoria casalinga al Dall'Ara in una partita, quella contro il Monza, che rappresenta una vera e propria prova di maturità.

Palladino si appresta ad affrontare la sfida con il confermatissimo 3-4-3, che dovrebbe vedere tra i pali nuovamente Skoruspki , in ripresa nelle ultime uscite, e forse una variazione nella linea difensiva, con Vitik e Heggem a sostegno del solito Casale. Piccola rivoluzione anche a centrocampo dove Zortea e Pobega potrebbero lasciare spazio rispettivamente ad Amondarian e Moro, entrambi pronti a completare il quartetto con gli "imprescindibili" Ferguson e Miranda. Trasformazione che vede influenzare anche il reparto offensivo, con il ritorno di Cambiaghi, insieme al mattatore di San Siro Mbangula, quest'ultimi chiamati a lavorare dietro a Dovbyk, con Bernardeschi forse inizialmente a riposo. Per Juric invece si prospetta un 3-4-2-1 con Goglichidze al centro della difesa, e Mota e Robinson a sostegno del capocannoniere Varela.

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