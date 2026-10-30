Le parole di Ruben Amorim alla vigilia del Derby contro l'Inter:

"Il Derby? Tutti sanno che si tratta di una partita speciale e quando arrivi a giocartela non contano il contesto, non conta se sei stanco. Devi scendere in campo e rendere al massimo, e noi sono sicuro che renderemo al massimo. L'ho detto: l'ho percepito fin dal primo minuto della partita contro il Bologna, guardando la gara dalla panchina. Non possiamo perdere una partita del genere. Non possiamo permetterci di subire due gol in due minuti. Possiamo fare molto meglio di mercoledì sera, e ci sono tanti piccoli dettagli di cui ho già discusso con la squadra. Ma da quando siamo rientrati dalle nazionali, tre settimane fa, non c'è mai stato il tempo materiale per allenarsi. E non sto dicendo che le altre squadre siano in una posizione diversa, parlo per noi: sento che ci sono molte piccole cose che ci stanno sfuggendo semplicemente perché non abbiamo il tempo di affrontarle in allenamento"

Fonte: Milan News