Nella lista dei desideri della Juventus (o di Spalletti?) secondo Sport Mediaset ci sarebbe anche il nome del giocatore di proprietà del Bologna Antonio Raimondo:

A Torino sperano che il mercato di gennaio possa dare nuova linfa ad una squdra che fino adesso è apparsa spenta e con poca verve. Sicuramente anche gli infortuni hanno inciso ma quello che serve come il pane ai bianconeri è un nuovo attaccante in grado di riempire l'area, ossia quello che al momento manca. Il nome forte è quello di Folarin Balogun, sempre più lontano dal Monaco che lo ha addirittura escluso dalla lista per la Conference League. Il classe 2001 della nazionale Usa ha anche il passaporto britannico e questo potrebbe facilitare l'operazione. In alternativa la Juve potrebbe tentare un assalto per Antonio Raimondo del Frosinone. L'attaccante italiano di proprietà del Bologna sarà però difficile portarlo a Torino già nella sessione invernale, ma non è da escludere un'operazione con vista sull'estate 2027 quando il giocatore potrebbe costare decine di milioni di Euro.