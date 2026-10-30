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L'INIZIO DI STAGIONE TRAVAGLIATO

Nonostante la vittoria contro il Milan, sotto le due torri continua a tenere banco la questione Dovbyk. Il classe 97' non ha potuto assaggiare il campo nemmeno nell'ultima uscita di campionato e sembra, oggi più che mai, sprofondato in fondo alle gerarchie.

L'inizio di stagione dell'ex Roma non è certamente stato dei più semplici. Quest'ultimo, dopo l'arrivo dalla capitale concretizzatosi quest'estate, è stato sin da subito falcidiato dagli infortuni muscolari e costretto a vedersi 'rubare' la maglia da titolare da Piccoli. Sotto la gestione Tedesco infatti l'ucraino non è mai stato al massimo della forma e con la sua presenza in campo ritagliata a piccoli sprazzi di partita, come quelli avvenuti nella prima stagionale contro la Lazio e in occasione della sfida casalinga con il Sassuolo, dove tra l'altro è arrivato il primo, e sino ad ora unico, goal con la maglia rossoblù. Forte di quella marcatura, e del conseguente cambio in panchina, si pensava finalmente fosse giunto il suo momento, ma l'evolversi delle ultime settimane è andato in altra direzione. Con l'arrivo di Palladino l'ex Girona è completamente scomparso dalle rotazioni e con lo stesso mister che ha affermato quanto il problema non sia relativo alle condizioni fisiche: "Deve dare di più in allenamento". Le partite passano, gli infortunati aumentano ma la presenza di Dovbyk in campo continua a diminuire, motivo per cui quella di sabato potrebbe già essere una "last call" per il centravanti.

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