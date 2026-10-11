di Gionni Forlenza
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Lecce-Bologna valevole per la sesta giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio domani alle 15, si giocherà con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, precipitazioni assenti o al più, deboli e a carattere intermittente, temperatura compresa 20-23 gradi, venti deboli-moderati da nord-ovest, umidità compresa tra 65-75%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 50-60%. Per tutti i tifosi presenti al Via del Mare-Ettore Giardiniero, consiglio un look autunnale, con abiti lunghi ma non pesanti e giacca a vento o giacca 100 grammi. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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