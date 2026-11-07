di Gionni Folenza
Parma-Bologna valevole per l’11esima giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 18, si giocherà con cielo molto nuvoloso, temperatura compresa tra 8-11 gradi, venti assenti o al più, deboli da sud-est, umidità compresa tra 85-95%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 80-90%. Per tutti i tifosi presenti al Tardini, consiglio un look autunnale o semi invernale, con abiti lunghi, mediamente pesanti e con giaccone. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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