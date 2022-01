TBW METEO – Clima invernale al Dall’Ara

Di Gionni Forlenza

Dopo la sosta per le festività, riprende il campionato con la prima giornata di ritorno per la prima volta non speculare al girone di andata. Dopo la pioggia e la neve dentro alla calza della Befana, Bologna-Inter valevole per la ventesima giornata del massimo campionato, con calcio d’inizio alle ore 12,30, si giocherà con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite che via via si faranno sempre più ampie. La temperatura sarà compresa tra 3-6 gradi, venti deboli da nord-ovest, umidità compresa tra 75-85%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 65-75%. Per tutti i tifosi presenti al Dall’Ara, consiglio un look invernale con kit di cuffia, guanti e sciarpa rigorosamente rossoblù. Sempre Forza Bologna.