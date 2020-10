Tassi: “Il calcio riveda i propri equilibri economici. Playoff? Il Bologna…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, l’editorialista del Qn Beppe Tassi ha affrontato i maggiori temi di attualità calcistica, ovviamente anche con una infarinatura sul momento del Bologna. Si parte dai costi del calcio.

“Il calcio ha perso misura ed è fuori discussione, dall’altro lato la presenza massiccia dei diritti televisivi ha un po’ drogato i bilanci e i club hanno comunque pensato di avere un credito senza fine – ha affermato – Ma non sono sempre assicurati questi introiti e il lockdown lo ha dimostrato. Sono discorsi che il Covid ha portato in primo piano in maniera più evidente di prima”.