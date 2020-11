Tassi: “Il Bologna ha le chiavi per fare mercato. Sul Napoli…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Giuseppe Tassi, che ha parlato di Bologna-Cagliari e delle scelte di Mihajlovic. Ecco le sue parole:

“Mi auguro che Mihajlovic abbia ragionato sui cambi e scelto le soluzioni migliori per il Bologna e che non sia stato costretto ad agire così per le troppe assenze. Questo perchè non ha senso continuare ad andare all’assalto quando stai vincendo e soffrendo. Sinisa comunque è un tecnico saggio e intelligente che impara dai propri errori e dall’esperienze passate”.