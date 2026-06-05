Domenico Tedesco si affida a un ex rossoblù per inserirsi al meglio nella piazza bolognese, che dal 7 luglio lo vedrà a Casteldebole con i primi allenamenti nel raduno pre ritiro di Valles.
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Tarozzi sarà il vice di Tedesco: è fatta per il ritorno di ‘tarozzino’
E' fatta per il ritorno di Tarozzi a Bologna
E' sostanzialmente fatta per il ritorno al Bologna di Andrea Tarozzi, 29 anni dopo aver chiuso la sua esperienza da calciatore. Dal 1991 al 1997 'tarozzino' ha vestito la maglia rossoblù, prima di trasferirsi a Firenze e, a fine carriera agonistica, iniziare l'avventura da allenatore, ma adesso è tempi di ricongiungersi con la propria casa. Dopo una lunga esperienza da vice, ultima con Pioli a Firenze, Tarozzi torna dunque a Bologna e lo farà da vice di Domenico Tedesco: accordi firmati e sottoscritti: il ritorno di Tarozzi è cosa fatta.
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