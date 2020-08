Supryaga, le richieste della Dinamo Kiev restano proibitive

Vladyslav Supryaga resta molto lontano da Bologna.

L’attaccante della Dinamo Kiev, obiettivo numero uno del mercato estivo del Bfc, per ora rimane solo un sogno. La società ucraina non abbassa le pretese economiche sul cartellino del ragazzo, che vanno ben oltre il budget rossoblù. La cifra chiesta dalla Dinamo supera i 10 milioni, che i felsinei non vorrebbero investire tutti su un solo giocatore in entrata. L’operazione è ancora ben lontana dal delinearsi e si preannuncia una trattativa lunga e dall’esito incerto. Lo riporta il Corriere di Bologna.