E' partita la corsa a ospitare gli Europei 2032 di calcio. Cinque saranno le città coinvolte per l'Italia, che organizzerà assieme alla Turchia, e per ora l'unica certezza è Torino. Favorite sono anche Milano e Roma, oltre a Firenze e Napoli, ma ci sono altri progetti in corsa e tra questi pure Lecce e Bologna. Quest'ultima sta ragionando su uno stadio nuovo in Fiera, costo 300 milioni, mentre in Salento si punta sulla riqualificazione del Via del Mare. Così ha parlato il presidente dei giallorossi Sticchi Damiani:

“Essere nel gruppo degli stadi è già un traguardo. Siamo felici di aver superato brillantemente questo primo step. Non siamo favoriti anche per un fatto legato alle dimensioni, perché 32.000 posti sono il minimo sindacale, ci sono però diversi stadi che esistono solo sulla carta, mentre il Via del Mare è uno stadio già esistente, pronto e che risponde a tutti i requisiti”.