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Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7

Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7 - immagine 1
Alle 21.30 appuntamento su Rete 7 (canale 10) con E' ancora l'Ottavo Scudetto
Redazione TuttoBolognaWeb

Bologna in mezzo al guado, tra un settimo posto ormai sfuggito e un ottavo da riprendere con la Lazio avanti di due punti, ma dietro Sassuolo e Udinese sono molto vicine e c'è il rischio di parte destra.

Se ne parlerà stasera alle 21.30 a E' ancora l'Ottavo Scudetto su E'Tv Rete 7, canale 10 del digitale, trasmissione ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb. Alla conduzione Sabrina Orlandi con gli autori Emilio Marrese e Nando Pellerano. Ospite in studio l'avvocato Mario Cavina, mentre in collegamento ci sarà il collega esperto di motori Carlo Cavicchi, con cui si parlerà della recente scomparsa di Alex Zanardi.

 

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