Bologna in mezzo al guado, tra un settimo posto ormai sfuggito e un ottavo da riprendere con la Lazio avanti di due punti, ma dietro Sassuolo e Udinese sono molto vicine e c'è il rischio di parte destra.
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
news
Stasera torna ‘E’ Ancora l’Ottavo Scudetto’ su Rete 7
Alle 21.30 appuntamento su Rete 7 (canale 10) con E' ancora l'Ottavo Scudetto
Se ne parlerà stasera alle 21.30 a E' ancora l'Ottavo Scudetto su E'Tv Rete 7, canale 10 del digitale, trasmissione ideata da Stefano Biondi e prodotta da Si Produzioni e Tuttobolognaweb. Alla conduzione Sabrina Orlandi con gli autori Emilio Marrese e Nando Pellerano. Ospite in studio l'avvocato Mario Cavina, mentre in collegamento ci sarà il collega esperto di motori Carlo Cavicchi, con cui si parlerà della recente scomparsa di Alex Zanardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA