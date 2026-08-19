Come racconta La Gazzetta dello Sport, tutte le squadra di Serie A erano collegate per seguire la masterclass del nuovo designatore arbitrale. Ecco le regole

Redazione TuttoBolognaWeb
Tedesco

Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco

Rimesse e rinvii

Per battere rimesse laterali e calci di rinvio il limite massimo sarà di 5 secondi.

Se questo viene superato, nel caso di rimesse, la battuta verrà invertita. Per i rinvii, si assegna un corner a favore dell'altra squadra.

Daniele Orsato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti