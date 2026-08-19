Come racconta La Gazzetta dello Sport, tutte le squadra di Serie A erano collegate per seguire la masterclass del nuovo designatore arbitrale. Ecco le regole
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Rimesse e rinvii
Per battere rimesse laterali e calci di rinvio il limite massimo sarà di 5 secondi.
Se questo viene superato, nel caso di rimesse, la battuta verrà invertita. Per i rinvii, si assegna un corner a favore dell'altra squadra.
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