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Una prospettiva sulla squadra

"Per giudicare Tedesco è ancora presto, l'orizzonte deve restare l'Europa. È un'ottima scelta per il difficile post-Italiano, lo seguivano da tanti anni. Nelle scorse stagioni c'è sempre qualcuno che ha sbagliato anno, il Bologna dovrà dare il 110% del suo potenziale. Certo, l'addio di Lucumi, più di quello di Freuler, è pesante e sarà difficile da ammortizzare".

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