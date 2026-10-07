Le parole di Fabio Bazzani a Radio Nettuno Bologna Uno
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Buon inizio di Mancio
Ospite di Radio Nettuno Bologna Uno, il talent di Dazn Fabio Bazzani ha espresso la sua opinione sul momento dell'Italia e del Bologna. Si parte dagli azzurri:
"Dopo il Belgio c'è stata una ripresa. L'Italia ha fatto prestazioni importanti, soprattutto quella in Francia, giocando con personalità e sicurezza. La vittoria in Turchia ha dato certezze. Ho visto una nazionale con personalità e che crede in quello che sta facendo. I risultati aiutano. In Francia hai segnato rubando porta a 30 metri dalla porta avversaria, è un segnale. Mancio ha ruotato tanti giocatori e ha trovato protagonisti diversi, con situazioni di gioco interessanti in un 4-3-3 molto flessibile. Ho visto buone cose, ma siamo solo all'inizio"
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