Non sembra del tutto risolta la questione per l'ex campione d'Italia con l'Inter. 'Darmian, dubbi?' scrive oggi in prima pagina il Corriere dello Sport.

La lunga attesa per il difensore rischia di diventare una telenovela, sostiene il quotidiano, perché nemmeno ieri l'ufficialità è arrivata. Un ripensamento sarebbe clamoroso, dopo una intera settimana di prova, e in teoria da oggi in avanti ogni giorno è buono per la firma sul contratto. Serve ufficializzarlo entro domani per permettere a Palladino di averlo a disposizione domenica a Lecce. Cosa manca per l'annuncio? L'intesa economica è già stata trovata e forse sono in atto valutazioni sui bonus e quanto altro, soprattutto sull'opzione per il 2028 che Darmian, giocando bene, potrebbe ottenere sul contratto. Oggi ci sarà dunque una fumata, o bianca o nera.