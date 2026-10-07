Procede la marcia verso la costruzione di uno stadio nuovo sui terreni fieristici. La partita di Nations League tra Italia e Turchia è servita per portare avanti gli incontri istituzionali del caso.

Ci sarebbero stati infatti colloqui sia con il ministro dello Sport Andrea Abodi sia con il direttore esecutivo di Euro 2032 Michele Uva. Dall'incontro esce una notizia rilevante, secondo il Carlino, ovvero che Bologna è dentro i finanziamenti statali (circa 30 milioni), anche se difficilmente verrà scelta per gli europei maschili. C'è, però, la volontà della Figc di candidarsi per quelli femminili del 2033 e Bologna sarebbe tra le opzioni principali, se si dovesse davvero costruire il nuovo stadio e reperire i 70 milioni che mancano all'appello. Sotto questo punto di vita, ancora contatti con Live Nations e aziende nel settore dell'energia come Eni Plenitude o Esco Energia, senza dimenticare Ima e altre importanti realtà. L'opzione stadio nuovo è oggi prioritaria e lo scopo è creare un impianto polifunzionale che possa essere attivo 150-180 giorni l'anno e non solo per le partite di Serie A.