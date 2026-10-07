Quanto hanno giocato gli italiani scesi in campo in queste prime cinque giornate?
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Podio
n questo avvio di campionato, la percentuale di utilizzo dei calciatori italiani in Serie A si attesta ad un desolante 28,2% dei giocatori totali scesi in campo. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei minuti e delle presenze (il 71,9%) è ad appannaggio dei calciatori stranieri, registrando un ulteriore calo rispetto alla stagione precedente
Le prime tre della classe di questa speciale classifica evidenziano una netta controtendenza rispetto alle big: Frosinone, Monza e Cagliari guidano la classifica per impiego di calciatori italiani nella nostra Serie A.
Le tre società si posizionano ai vertici del campionato con le seguenti percentuali di utilizzo. CONTINUA SOTTO
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- Frosinone: 69,9% di calciatori italiani utilizzati
- Monza: 56,8% di calciatori italiani utilizzati
- Cagliari: 43,6% di calciatori italiani utilizzati
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