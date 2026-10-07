Quanto hanno giocato gli italiani scesi in campo in queste prime cinque giornate?

Redazione TuttoBolognaWeb
Anfield

VIDEO TBW - Liverpool, una trasferta che rimarrà nella storia

Podio

n questo avvio di campionato, la percentuale di utilizzo dei calciatori italiani in Serie A si attesta ad un desolante 28,2% dei giocatori totali scesi in campo. Di conseguenza, la stragrande maggioranza dei minuti e delle presenze (il 71,9%) è ad appannaggio dei calciatori stranieri, registrando un ulteriore calo rispetto alla stagione precedente

Le prime tre della classe di questa speciale classifica evidenziano una netta controtendenza rispetto alle big: Frosinone, Monza e Cagliari guidano la classifica per impiego di calciatori italiani nella nostra Serie A.

Le tre società si posizionano ai vertici del campionato con le seguenti percentuali di utilizzo. CONTINUA SOTTO

Italy v Belgium - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1
    • Frosinone: 69,9% di calciatori italiani utilizzati
    • Monza: 56,8% di calciatori italiani utilizzati
    • Cagliari: 43,6% di calciatori italiani utilizzati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti