Caccia aperta per il post-Lucumi. Cabal, ma non solo. Cambiaghi resta, Fabbian proposto. Movimento anche in Primavera.

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Cabal

Cabal è sempre la priorità in difesa per sostituire Lucumi.

Continuano i contatti con la Juventus per Juan Cabal. Come sottolineato nei giorni scorsi, il colombiano resta il principale indiziato per sostituire Lucumi, accasatosi proprio in bianconero.

L'ultima curva dell'operazione potrebbe arrivare già nel weekend: attualmente si parla di prestito con diritto di riscatto a 9-10 milioni di euro; a 7-8 si potrebbe chiudere. Restano vive le alternative.

cabal

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