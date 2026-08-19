Serie A, designate le squadre arbitrali per la prima giornata. Al Dall'Ara arbitra Maresca.
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Squadra arbitrale
Scelto l'arbitro per Bologna-Lazio, fischietto a Fabio Maresca. Ecco la squadra arbitrale.
Per l'esordio al Dall'Ara - lunedì 24 agosto ore 18:30 - è stato assegnato Fabio Maresca. A supporto del fischietto napoletano ci saranno Cecconi e Bianchini. Il IV uomo sarà Feliciani. Al Var Di Paolo e Massimi.
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