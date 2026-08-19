Non è in cima alla lista delle priorità del club andaluso, ma il Betis sta sondando la pista che porta a Cambiaghi.

Per il Bologna l'esterno non è sul mercato. Casteldebole non vuole perdere altri potenziali titolari in questa sessione. La porta resta aperta soltanto per gli esuberi. Già a gennaio c'era stato il corteggiamento del Napoli. Il Bologna aveva deciso di non privarsi di Cambiaghi, che solo pochi mesi prima aveva debuttato in Nazionale.

L'esterno si conferma una pedina importante nelle rotazioni offensive. Ha un contratto fino al 30 giugno 2029 e sotto le Due Torri avverte la fiducia dell'ambiente e dello staff tecnico. Nonostante le insidie di mercato, a Casteldebole l'idea è quella di puntare forte su Nicolò Cambiaghi.