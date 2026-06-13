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Stasera la finale Under 18 Bologna-Inter, come seguirla

Stasera la finale Under 18 Bologna-Inter, come seguirla - immagine 1
Stasera la finale al Manuzzi in diretta Sky
Redazione TuttoBolognaWeb

A caccia di un titolo italiano mai vinto nella storia con la formazione Under 18. Il Bologna stasera si gioca un pezzo di storia al Manuzzi di Cesena contro l'Inter.

Di scena, infatti, la finale nazionale per lo Scudetto di categoria tra i rossoblù e i nerazzurri. In panchina per il Bologna quel Gigi Della Rocca che nel 2001 vinse il titolo Allievi con Stefano Pioli in panchina e oggi vuole iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del club. Vittoria in semifinale con la Roma l'altro giorno e stasera, alle 20, ultimo atto contro l'Inter. La finale sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in diretta Radio da Nettuno Bologna Uno.

 

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