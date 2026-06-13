A caccia di un titolo italiano mai vinto nella storia con la formazione Under 18. Il Bologna stasera si gioca un pezzo di storia al Manuzzi di Cesena contro l'Inter.
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Stasera la finale Under 18 Bologna-Inter, come seguirla
Stasera la finale al Manuzzi in diretta Sky
Di scena, infatti, la finale nazionale per lo Scudetto di categoria tra i rossoblù e i nerazzurri. In panchina per il Bologna quel Gigi Della Rocca che nel 2001 vinse il titolo Allievi con Stefano Pioli in panchina e oggi vuole iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del club. Vittoria in semifinale con la Roma l'altro giorno e stasera, alle 20, ultimo atto contro l'Inter. La finale sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in diretta Radio da Nettuno Bologna Uno.
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