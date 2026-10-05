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L’ultima delle quattro tappe di questa lunga sosta delle nazionali sarà proprio qui, a Bologna, al Dall’Ara, lunedì 5 ottobre alle 20.45. Gli azzurri di Mancini tornano a sfidare la Turchia di Montella dopo la vittoria per 4-1 in trasferta. In quest’ultimo match di Nations League, l’Italia proverà a strappare tre punti importantissimi ai fini della classifica, che ci vede attualmente al terzo posto con 4 punti, dietro al Belgio a quota 6 e alla Francia a quota 7.

Ma veniamo a noi: quali sono i precedenti degli azzurri al Dall’Ara? Quella di questa sera sarà la 25ª partita della Nazionale maggiore a Bologna. Per l’esattezza, 23 dei 24 precedenti si sono disputati nell’attuale Dall’Ara; il primo incontro, invece, risale al 1922 e si giocò al Motovelodromo.

Il bilancio dei 24 precedenti sorride agli azzurri, che hanno raccolto 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. L’ultima presenza risale proprio a Italia-Turchia del 4 giugno 2024, terminata 0-0.

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