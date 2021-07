Stadio – Theate e Benatia: il colpo è doppio

Non più di 7 milioni all'Oostende. Si aspetta che il marocchino scenda sotto i 2 milioni all'anno di ingaggio

Il centrale marocchino è svincolato, ma il suo ingaggio è giudicato troppo elevato dalla dirigenza felsinea. La condizione fondamentale per il suo arrivo sotto le Due Torri sarà quella di abbassarsi lo stipendio visto che Bigon e Co. non hanno intenzione di fare un altro strappo al monte ingaggi dopo quello di Arnautovic. Capitolo Theate: dopo la prima offerta rifiutata dall'Oostende, il Bfc è tornato alla carica, ma la valutazione di 8 milioni spaventa gli emiliani, che faranno di tutto per abbassare le pretese del club belga. Sarà necessario cedere anche i vari Corbo, Paz e Denswil, altrimenti effettuare operazioni in entrata nel reparto difensivo sarà pressochè impossibile. Non solo cedere gli esuberi, ma anche fare cassa dai vari Orsolini, Tomiyasu, Svanberg o Schouten, viste le spese per i riscatti di Soumaoro e Barrow e l'acquisto di Bonifazi.