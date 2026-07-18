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Mikel Amondarain

Trattativa a oltranza per l'argentino, che avrà le sue fasi decisive dopo il weekend. Servono 9 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita per convincere l'Estudiantes alla cessione. Gli argentini, inoltre, vogliono tenere il giocatore fino alla Supercoppa Argentina, mentre il Bologna vorrebbe evitare il rischio di un infortunio. Amondarain ha invece dato il suo assenso al trasferimento a Bologna. Saranno i giorni decisivi.

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