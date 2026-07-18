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Che stecca

Davanti a un migliaio abbondante di persone, anche con buona presenza di tifosi tedeschi, il Bologna è crollato nella prima amichevole estiva nel ritiro di Valles. Stecca evidente per il coro rossoblù, ancora non ben sincronizzato nello spartito che sta creando il nuovo tecnico Domenico Tedesco. Armonie da trovare, condizione ancora appesantita dai carichi di lavoro, fatto sta che l'Arminia Bielefeld ha comandato in lungo e in largo vincendo con un rotondo 4-0 che farà riflettere sia l'allenatore sia i dirigenti dell'area tecnica sul mercato da improntare.

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