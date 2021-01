Stadio – Svolta Bologna: ecco Arnautovic

L’intenzione del Bologna sarebbe quella di regalare a Sinisa Mihajlovic l’attaccante austriaco Marko Arnautovic, che dopo l’esperienza in Cina vorrebbe tornare in Europa.

Lo scoglio principale è l’ingaggio, 3.5 milioni di euro, ma l’ex Inter sarebbe disposto a spalmare questi numeri su più anni, e inoltre arriverebbe a parametro zero. Arnautovic ha 31 anni, ha iniziato la carriera nell’Inter per poi approdare al Twente, in Olanda. Successivamente si è trasferito prima in Germania, al Werder Brema, poi in Premier League, prima con lo Stoke City e poi con il West Ham. Nel 2019 ha poi lasciato gli Hammers per approdare in Cina, allo Shanghai SIPG. Ora la dirigenza felsinea proverà a portarlo sotto le Due Torri, vista anche la frenata per Karol Swiderski. Motivo? Il Paok Salonicco chiede un prestito con obbligo di riscatto, mentre i rossoblù offrono un diritto e basta. Nel caso saltasse Arnautovic, diventato obiettivo numero uno, il Bologna dovrà decidere quindi se accettare le condizioni per l’attaccante polacco e sborsare i 5 milioni a giugno, oppure cercare un’altra pista.

Fonte-Stadio