Summit tra Mihajlovic e Bigon: la nuova strategia di mercato

Prima le uscite, poi gli acquisti, questo è il mantra che ha messo d’accordo Riccardo Bigon e Sinisa Mihajlovic. Così il Bologna stabilisce la nuova strategia di mercato, secondo il Corriere dello Sport. Vendere per poter investire nuovamente, andando a rimpiazzare Pulgar e aggiungere un altro mediano alla rosa rossoblu. Questo fa delle partenze di Nagy e Rizzo, probabilmente solo le prime di una serie. I primi obiettivi da piazzare sono Falcinelli e Donsah, due giocatori dall’ingaggio importante, che regalerebbero ai rossoblu abbastanza spazio di manovra per completare la mediana.

Un compito non facile quello che attende Riccardo Bigon. Donsah ha respinto i corteggiamenti in arrivo dalla Turchia, mentre l’ingaggio alto di Falcinelli allontana nuove pretendenti dal formulare un’offerta, dopo il no dell’attaccante a Brescia e Verona.